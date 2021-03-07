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Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор

Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор
Общество,  Фото:скриншот
В процессе «танца» он показал эффектные трюки

Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор – молодой человек в национальном костюме воспроизвёл движения народного танца, вися на перекладине. Также в процессе «танца» он показал эффектные трюки.

Судя по странице молодого человека в соцсети, он занимается воркаутом. Воркаут - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.

Видео необычного ёхора было выложено в паблике ves_ulan_ude. Пользователи восхищаются ловкостью парня: «Супер», «Браво», «Молодец», «Какой ловкий и красивый», «Красавчик» и т.д. 

ёхор
 
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