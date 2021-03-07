 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 марта

06 марта

05 марта

Популярное

Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом

Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 7 марта зарегистрировано 34 442 случая заражения COVID-19. 54% (18 245) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 102 новых больных. Из новых случаев COVID-19: 83 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 3446 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 32293 человека, в том числе за сутки 99 пациентов.

В стационарах республики получают лечение 716 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 464. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1064 койки, занято – 716, свободно – 348 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%.

Амбулаторное лечение проходят 706 пациентов с COVID-19, наблюдается 202 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 727 человек, в том числе за минувшие сутки 2.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн
Призовой фонд чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн
Общество, 07.03.2021
Победитель соревнований получит 250 тысяч рублей

Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор
Житель Бурятии оригинально станцевал ёхор
Общество, 07.03.2021
В процессе «танца» он показал эффектные трюки

Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество, 07.03.2021
За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19
Бурятские борцы посетили вечер современной хореографии
Бурятские борцы посетили вечер современной хореографии
Общество, 07.03.2021
Мероприятие прошло в Бурятском театре оперы и балета

В Улан-Удэ днём до -1
В Улан-Удэ днём до -1
Общество, 07.03.2021
Местами в республике ветер до 13 м/с
В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны
В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны
Общество, 06.03.2021
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности 
ЮИДовцы Бурятии отмечают 48-летие со дня образования
ЮИДовцы Бурятии отмечают 48-летие со дня образования
Общество, 06.03.2021
В Бурятии насчитывается 348 отрядов ЮИД
Участники экспедиции «РоссиЯ — 2021» доберутся до Бурятии
Участники экспедиции «РоссиЯ — 2021» доберутся до Бурятии
Общество, 06.03.2021
Путешественники будут добираться разными способами 
В Бурятии задержали бизнесмена с гашишем
В Бурятии задержали бизнесмена с гашишем
Общество, 06.03.2021
Ранее предприниматель отбывал наказание в колонии  
Улан-удэнка работает водителем трамвая уже 20 лет
Улан-удэнка работает водителем трамвая уже 20 лет
Общество, 06.03.2021
«Любовь с первой поездки», - говорит Ирина 
В Бурятии проходит Гранд Тур «Байкальская миля»
В Бурятии проходит Гранд Тур «Байкальская миля»
Общество, 06.03.2021
Мероприятие проходит в Максимихе 
Новый знакомый украл у улан-удэнки телефон
Новый знакомый украл у улан-удэнки телефон
Общество, 06.03.2021
Парень совершил кражу, уходя домой 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^