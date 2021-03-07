Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 7 марта зарегистрировано 34 442 случая заражения COVID-19. 54% (18 245) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 102 новых больных. Из новых случаев COVID-19: 83 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3446 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 32293 человека, в том числе за сутки 99 пациентов.



В стационарах республики получают лечение 716 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 464. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1064 койки, занято – 716, свободно – 348 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%.



Амбулаторное лечение проходят 706 пациентов с COVID-19, наблюдается 202 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 727 человек, в том числе за минувшие сутки 2.



