За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 7 марта зарегистрировано 34 442 случая заражения COVID-19. 54% (18 245) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 102 новых больных. Из новых случаев COVID-19: 83 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 3446 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 32293 человека, в том числе за сутки 99 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 716 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 464. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1064 койки, занято – 716, свободно – 348 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%.
Амбулаторное лечение проходят 706 пациентов с COVID-19, наблюдается 202 человека.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 727 человек, в том числе за минувшие сутки 2.
Ещё 102 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество, Фото:
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