Бурятские борцы посетили вечер современной хореографии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие прошло в Бурятском театре оперы и балета



5 марта гостями Бурятского театра оперы и балета стали борцы сборной Бурятии, посетившие вечер современной хореографии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Владимир Иринчеев, заместитель директора по развитию в Бурятском театре оперы и балета.

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- На следующей неделе им предстоит принять участие в домашнем чемпионате России. Уверен, сила высокого искусства окажет благотворное влияние на спортсменов в преддверии ответственного старта. Желаю ребятам большой удачи! Болеем и верим! – добавил он в социальной сети.



Напомним, чемпионат России по вольной борьбе пройдёт с 11 по 15 марта в Улан-Удэ.

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