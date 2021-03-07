Мероприятие прошло в Бурятском театре оперы и балета
5 марта гостями Бурятского театра оперы и балета стали борцы сборной Бурятии, посетившие вечер современной хореографии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Владимир Иринчеев, заместитель директора по развитию в Бурятском театре оперы и балета.
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- На следующей неделе им предстоит принять участие в домашнем чемпионате России. Уверен, сила высокого искусства окажет благотворное влияние на спортсменов в преддверии ответственного старта. Желаю ребятам большой удачи! Болеем и верим! – добавил он в социальной сети.
Напомним, чемпионат России по вольной борьбе пройдёт с 11 по 15 марта в Улан-Удэ.
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Бурятские борцы посетили вечер современной хореографии
Общество, Фото:
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