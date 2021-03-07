Местами в республике ветер до 13 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 марта по республике переменная облачность, по северному Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, местами по югу и юго-западу -8,-13, днём -1,-6, местами по югу и юго-западу +3,+8, по северу и Прибайкалью -8,-13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -1,-3.
В Улан-Удэ днём до -1
Общество, Фото:
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