В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны

Общество, Фото: из архива

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности



Днём 2 марта полицейские ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии визъяли марихуану у 45-летнего жителя села Усть-Киран. Наркотическое средство мужчина хранил в двух металлических ёмкостях на придомовой территории. Вес запрещённого вещества составил 4,5 килограмма.



- Освидетельствованием установлен факт потребления им наркотика, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Отметим, что он нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, в частности, сбыт наркотических средств.



Возбуждено уголовное дело.

