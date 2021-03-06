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В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны

В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны
Общество,  Фото:из архива
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности

Днём 2 марта полицейские ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии визъяли марихуану у 45-летнего жителя села Усть-Киран. Наркотическое средство мужчина хранил в двух металлических ёмкостях на придомовой территории. Вес запрещённого вещества составил 4,5 килограмма.

- Освидетельствованием установлен факт потребления им наркотика, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Отметим, что он нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, в частности, сбыт наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело. 
наркотики
 
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