Ранее мужчина уже привлекался к ответственности
Днём 2 марта полицейские ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии визъяли марихуану у 45-летнего жителя села Усть-Киран. Наркотическое средство мужчина хранил в двух металлических ёмкостях на придомовой территории. Вес запрещённого вещества составил 4,5 килограмма.
- Освидетельствованием установлен факт потребления им наркотика, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Отметим, что он нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, в частности, сбыт наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии у наркомана изъяли 4,5 кг марихуаны
Общество, Фото:
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