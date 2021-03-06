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ЮИДовцы Бурятии отмечают 48-летие со дня образования

ЮИДовцы Бурятии отмечают 48-летие со дня образования
Общество,  Фото:ГИБДД по Бурятии
В Бурятии насчитывается 348 отрядов ЮИД

ЮИДовское движение начинает свою историю с 6 марта 1973 года, когда было принято соответствующее постановление секретариата ЦК ВЛКСМ совместно с коллегией МВД и Министерства просвещения Советского Союза. За прошедшие годы движение ЮИД не потеряло своей актуальности, сегодня оно насчитывает свыше 300 тысяч школьников по всей стране. Юные инспекторы изучают правила безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, оказывают содействие сотрудникам Госавтоинспекции в проведении различных социально значимых акций и кампаний.

Ежегодно для юных инспекторов движения проводятся широкомасштабные массовые мероприятия - Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное колесо», профильные смены отрядов ЮИД во всероссийских детских центрах «Орлёнок» в Краснодарском крае и «Океан» в Приморье.

Значимую помощь и поддержку в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасного поведения на дорогах Бурятии сотрудникам Госавтоинспекции оказывают отряды юных инспекторов дорожного движения. Деятельность отрядов ЮИД является неотъемлемой частью системы обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге, способствует снижению аварийности с участием несовершеннолетних и воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения. Без их участия не проходит ни одно профилактическое мероприятие, проводимое Госавтоинспекцией Бурятии.

- Кроме того, широкая пропагандистская работа, проводимая отрядами ЮИД, вносит значительный вклад в формирование культуры поведения на дорогах и уважительного отношения к участникам дорожного движения, - сообщают в УГИБДД по Бурятии.

Сегодня в Бурятии насчитывается 348 отрядов ЮИД, в которых состоят 4290 детей и подростков. В этом году праздничные мероприятия, посвящённые дню образования ЮИД, проходят под девизом «ЮИД – мы молоды». В социальных сетях проводится всероссийский челлендж с хэштегом #юидмымолоды, который поддержали сотни ЮИДовцев Бурятии. 

Ребята делятся в социальных сетях фотографиями, поздравляют сверстников и призывают всех участников дорожного движения поддержать деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения.
ГИБДД
 
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