Овец украли в феврале
20 февраля в полицию Джидинского района Бурятии обратилась хозяйка животноводческой стоянки в селе Инзагатуй. Женщина рассказала правоохранителям, что обнаружила пропажу четырёх овец и мешков с овсом. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.
По подозрению в краже задержаны работники стоянки.
Следствием установлено, что после новогодних праздников 43-летний скотник похитил две овцы и сбыл их местному жителю. Покупателю мужчина пояснил, что ему выдали заработную плату животными и договорился, что в качестве оплаты покупатель привезёт ему алкоголь и сигареты. Спустя месяц другой рабочий фермы совершил аналогичное преступление и продали украденное тому же сельчанину.
В момент изъятия похищенного у покупателя полицейские обнаружили, что животные принесли приплод. Овцы изъяты и возвращены владелице.
За кражи возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.
Жительнице Бурятии украденный скот вернули с приплодом
Общество, Фото:
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