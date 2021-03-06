Ранее предприниматель отбывал наказание в колонии
Вечером 2 марта участковые уполномоченные полиции во время профилактического рейда на поле неподалёку от села Оронгой Иволгинского района Бурятии задержали мужчину. У него был изъят свёрток с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, гашишем массой более 40 граммов.
55-летний местный житель признался, что изготовил наркотическое средство сразу же после сбора необходимой для этого конопли. Запрещённое вещество он планировал употребить сам, как сделал это за день до задержания.
Сельчанин является индивидуальным предпринимателем. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии задержали бизнесмена с гашишем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Путешественники будут добираться разными способами
Ранее предприниматель отбывал наказание в колонии
Взрывотехники обследовали территорию
«Любовь с первой поездки», - говорит Ирина
Мужчине предъявлено обвинение
Мероприятие проходит в Максимихе
Парень совершил кражу, уходя домой
На Первом канале вновь упомянули Бурятию
Вспомним прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко
Общее число случаев заражения превысило 34,3 тысячи
Женщинам-водителям сотрудники ГИБДД вручали подарки
Бурятстат подготовил интересную статистику
В соревнованиях примут участие бегуны от 6 до 80 лет
В Улан-Удэ днём до -4
Общество, 05.03.2021
13 марта участниками диктанта «Эрдэм» станут все желающие