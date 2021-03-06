В Бурятии задержали бизнесмена с гашишем

Ранее предприниматель отбывал наказание в колонии



Вечером 2 марта участковые уполномоченные полиции во время профилактического рейда на поле неподалёку от села Оронгой Иволгинского района Бурятии задержали мужчину. У него был изъят свёрток с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, гашишем массой более 40 граммов.



55-летний местный житель признался, что изготовил наркотическое средство сразу же после сбора необходимой для этого конопли. Запрещённое вещество он планировал употребить сам, как сделал это за день до задержания.



Сельчанин является индивидуальным предпринимателем. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

