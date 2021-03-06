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Росгвардейцы Бурятии обеспечивают безопасность «Байкальской мили»

Росгвардейцы Бурятии обеспечивают безопасность «Байкальской мили»
Общество,  Фото:пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Взрывотехники обследовали территорию

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии проходит Гранд Тур «Байкальская миля». На маршруте следования гонщиков и возле зрительской зоны сотрудники и военнослужащие территориального управления войск национальной гвардии, совместно с представителями МВД обеспечивают охрану общественного порядка.

Перед началом гонок взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии провели обследование территории, приближенной к ледяной трассе,сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Организаторы подготовили автомотопробег «Гранд Тур «Байкальская миля 2021». 20 февраля из Москвы от Музея Победы на Поклонной горе на озеро Байкал отправились экипажи, состоящие из участников фестиваля прошлых лет, новых команд, журналистов и блогеров.

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии участники на трёх специально оборудованных трассах на льду (1/8 мили и одну милю) получат возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своей гоночной техники. Фестиваль «Байкальская миля» проводится в третий раз.

Росгвардия
 
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