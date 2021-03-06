Мужчине предъявлено обвинение
29-летнему уроженцу Республики Кыргызстан в Иркутске предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
По версии следствия, в начале марта поступила информация о том, что водитель службы такси, помимо перевозки пассажиров, продаёт спиртное в обход действующего законодательства. Заказы на доставку алкогольной продукции он принимал через мобильное приложение фирмы перевозчика.
Сотрудники полиции установили личность таксиста. В момент задержания с поличным нелегальный торговец попытался скрыться. Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Пытаясь пресечь действия водителя, сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения.
В багажнике автомобиля был обнаружен различный алкоголь.
Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске таксист зажал руку полицейского стеклом автомобиля и заставил его бежать
Общество, Фото:
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