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В Иркутске таксист зажал руку полицейского стеклом автомобиля и заставил его бежать

В Иркутске таксист зажал руку полицейского стеклом автомобиля и заставил его бежать
Общество,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчине предъявлено обвинение

29-летнему уроженцу Республики Кыргызстан в Иркутске предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

По версии следствия, в начале марта поступила информация о том, что водитель службы такси, помимо перевозки пассажиров, продаёт спиртное в обход действующего законодательства. Заказы на доставку алкогольной продукции он принимал через мобильное приложение фирмы перевозчика.

Сотрудники полиции установили личность таксиста. В момент задержания с поличным нелегальный торговец попытался скрыться. Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Пытаясь пресечь действия водителя, сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения.

В багажнике автомобиля был обнаружен различный алкоголь.

Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутск
 
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