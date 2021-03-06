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В Бурятии проходит Гранд Тур «Байкальская миля»

В Бурятии проходит Гранд Тур «Байкальская миля»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проходит в Максимихе

На льду озера Байкал в селе Максимиха в Баргузинском районе Бурятии проходит Гранд Тур «Байкальская миля» (0+). Здесь участников встретил байкальский ветер и яркое солнце. 

В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями мероприятие проходит в новом формате – в виде путешествия-квеста под названием «Гранд Тур «Байкальская миля». Общий старт всех 14 экипажей, состоящих как из участников прошлых лет, так и новых команд, известных журналистов и блогеров, состоялся 20 февраля в Москве – от Музея Победы на Поклонной горе.

Участники проехали через Нижний Новгород, Кострому, Пермь, Уфу, Златоуст, Курган, Казань, Оренбург, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Тагил, Тюмень, Тобольск, Омск, Красноярск, Иркутск и многие другие. Каждый день в своих социальных сетях они делятся самыми интересными моментами, впечатлениями, публикуют рассказы, фотографии, видеоролики о достопримечательностях, о городах.

Бурятия – финишная точка. Именно здесь, на льду Байкала, участники соревнуются в скорости. Здесь участники удивили разнообразными транспортными средствами. Например, лимузин с «буржуйкой» внутри.

 

Вчера на Театральной площади Улан-Удэ состоялся торжественный парад команд-участников автомотопробега. В Бурятии участники «Байкальской мили» посетят Байкальский биосферный заповедник в посёлке Танхой, горячие источники в посёлке Ильинка. В Прибайкальском районе гости познакомятся с первым православным монастырём в Забайкалье —Свято-Троицким Селенгинским мужском монастырём, одним из известнейших музеев истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья в селе Тарбагатай. Также они побывают в центре российского буддизма России – Иволгинском дацане.

Байкальская миля автопробег
 
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