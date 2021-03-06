Улан-Удэ попал в подборку романтичных городов в «Вечернем Урганте»









Про Бурятию уже не раз говорили на «Вечернем Урганте». Как сообщал «Байкал-Daily», в июне прошлого года ведущий пошутил про ситуацию с главой республики, который

Про Бурятию уже не раз говорили на «Вечернем Урганте». Как сообщал «Байкал-Daily», в июне прошлого года ведущий пошутил про ситуацию с главой республики, который «потерял» бюджетные деньги во время разговора с Владимиром Путиным. А в конце 2019 года Иван Урган высмеял вусмерть пьяных авиапассажиров из Бурятии, которые застряли в Хабаровске на подходе к самолёту.

В юмористической программе Первого канала «Вечерний Ургант»в рублике «Разрешите допросить» упомянули столицу Бурятии. Передачу показали в эфире 4 марта. Ведущие шоу Иван Ургант, Дмитрий Хрусталёв и Константин Анисимов отвечали на вопросы соперниц из Comedy Woman.На вопрос Марии Кравченко «Назови три самых романтичных города» Константин Анисимов первым назвал Улан-Удэ, затем Серпухов и Подольск. Ответ Константина рассмешил людей в студии.В итоги выиграли девушки, ответив верно на большее количество вопросов.