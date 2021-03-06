Общее число случаев заражения превысило 34,3 тысячи
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 6 марта в Бурятии зарегистрировано 34 340 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 104 человека.
54% (18 181) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Из 104 новых случаев COVID-19: 84 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Всего выздоровели от COVID-19 – 32 194 человек, в том числе за последние сутки выписали 158 пациентов.
В стационарах республики получают лечение 706 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 463. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1064 коек, занято – 706, свободно – 358 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,4%.
Амбулаторное лечение проходят 715 пациентов с COVID-19, наблюдается 187 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 725 человек, в том числе двое скончались за последние сутки.
Круг контактных лиц составляет 3401 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на недавнем заседании оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов поручил районам «взбодриться» по борьбе с коронавирусом.
Ещё 104 жителя Бурятии заболели COVID-19
Общество, Фото:
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