Парень совершил кражу, уходя домой
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у 35-летней местной жительницы.
Инцидент произошёл 8 января. Улан-удэнка распивала спиртное у своих бывших соседей, где познакомилась с 20-летним парнем. Молодого человека она по окончанию застолья попросила проводить её домой.
На адресе новые знакомые продолжили распивать алкоголь, а через некоторое время хозяйка, захмелев, стала выгонять гостя. Уходя, он украл с гарнитура в кухне её телефон и связку ключей, от которой во дворе избавился. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.
У задержанного полицейскими изъят украденный гаджет. Известно, что мобильное устройство он планировал использовать для личных нужд.
Парень ранее к уголовной ответственности не привлекался, работает вахтовым методом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Новый знакомый украл у улан-удэнки телефон
Общество, Фото:
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