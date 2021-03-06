Новый знакомый украл у улан-удэнки телефон

Парень совершил кражу, уходя домой



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у 35-летней местной жительницы.



Инцидент произошёл 8 января. Улан-удэнка распивала спиртное у своих бывших соседей, где познакомилась с 20-летним парнем. Молодого человека она по окончанию застолья попросила проводить её домой.



На адресе новые знакомые продолжили распивать алкоголь, а через некоторое время хозяйка, захмелев, стала выгонять гостя. Уходя, он украл с гарнитура в кухне её телефон и связку ключей, от которой во дворе избавился. Ущерб составил более девяти тысяч рублей.



У задержанного полицейскими изъят украденный гаджет. Известно, что мобильное устройство он планировал использовать для личных нужд.



Парень ранее к уголовной ответственности не привлекался, работает вахтовым методом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

