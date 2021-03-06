В Бурятии на 1000 мужчин приходится 1095 женщин

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Бурятстат подготовил интересную статистику



В честь Международного женского дня Бурятстат подготовил статистические данные о женщинах республики.



Современный мир более чем наполовину состоит из женщин. Исключением не является и Бурятии, в которой женщины составляют 52,3 % жителей или 515,2 тысяч на 1 января 2020 года. В городах и городских поселениях проживает 60,7 % женщин, в сельских населённых пунктах – 39,3 %. Чуть более половины женского населения (50,6 % или 260,4 тысяч) находятся в трудоспособном возрасте, 117,6 тыс. человек (22,8 %) – моложе трудоспособного и 137,2 тыс. женщин или 26,6 % – старше трудоспособного.



В республике проживает 39 женщин-долгожительниц старше 100 лет.



В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1095 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей (1151 женщина на 1000 мужчин), так и для сельских (1017 женщин на 1000 мужчин).



Как известно, по статистике больше рождается мальчиков: в Бурятии в 2019 году на 100 мальчиков рождалось 94 девочки. Однако с возрастом это соотношение меняется и устойчивое преобладание женщин начинается после 30-летнего возраста в городской местности и после 40 лет – в сельской. В возрасте моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) и в трудоспособном возрасте (мужчины 16–60 лет, женщины 16–55 лет) на 1000 мужчин приходилось 946 и 901 женщина соответственно.

Кардинально меняется ситуация среди населения в возрасте старше трудоспособного – женщин этого возраста в 2,4 раза больше, чем мужчин, т.е. более 70,0 % лиц пенсионного возраста – это женщины.



Средний возраст жительницы Бурятии составляет 38,3 года и она на 4,5 года старше мужчины (33,6 г.). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (данные за 2019 г.) составила 76,1 и 65,4 года соответственно (на 10,7 лет больше). Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить ещё, в среднем, 21,6 года, мужчины – лишь 15,3 (разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,3-1,5 раза выше смертности женщин).



В 2019 году заключили брак 6046 пар и 3746 – его расторгли. Не достигнув 18 лет связать себя узами брака решили 53 девушки и 10 юношей. После 35 лет в брак вступили 1403 женщины и 1649 мужчин. Но, к сожалению, в республике в 2019 году на 100 браков пришлось 62 развода.



Одним из важнейших этапов в жизни женщины является материнство. В республике насчитывается 233,3 тысячи женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), их доля в общей численности женщин составила 45,3 %. За 2019 год в республике родилось 12,5 тысяч детей (на 10,3 % меньше, чем за предыдущий), причём 70,1 % от всех новорождённых это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очерёдности рождения. Основной удельный вес родившихся приходится на матерей в возрасте до 30 лет – 51,4 %. В то же время за последние годы резко выросла доля родивших в возрасте старше 30 лет – с 28,5 % в 2010 году до 48,5 % в 2019 году.



Средний возраст матери в 2019 году составил 28 лет. Всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей, что является достаточно высоким показателем.



Женщины Бурятии активнее мужчин участвуют в миграционных процессах.



В 2019 году в республику прибыло 24,1 тысяч женщин (53,1 % от всех прибывших) и выбыло 24,3 тысячи женщин (54,8 % от всех выбывших). В целом 53,7 % всех мигрантов – это женщины.



Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 48,7 % от общего числа работавших в организациях в 2019 году. Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в области образования (79,8 % от всех занятых), здравоохранения и предоставления социальных услуг (78,2 %), а также деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (77,0 %) и в организациях финансовой сферы и страхования (72,4 %). Значительна доля женщин, работающих в организациях оптовой и розничной торговли (65,6 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (64,5 %).



Доля женщин среди занятого населения в деятельности по операциям с недвижимым имуществом составила 57,6 %, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности – 44,5 % и обрабатывающей промышленности – 37,4 %.



Заработная плата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин, но зачастую она значительно уступает зарплате мужчин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям за октябрь 2019 года, женщины Бурятии получали меньше мужчин в среднем в 1,4 раза.



Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. За 2020 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 28,8 тыс. женщин (в 2,4 р. больше, чем в 2019 г.), из них нашли работу – 5,7 тыс. (19,8 % обратившихся). Зарегистрированы в качестве безработных на конец 2020 года в органах государственной службы занятости населения 12,3 тыс. женщин или 58,2 % от всех зарегистрированных безработных, сообщает пресс-службе Бурятстата.

