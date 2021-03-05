Забег на дистанцию 4,2 км состоится 10 апреля
Открыта регистрация на «Козерог – 2021» – второй этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «вертикальный километр». Соревнования пройдут 10 апреля в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии на пике Любви.
Церемония открытия забега начнётся в 9:30. В 10:00 будет дан старт скоростного восхождения. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной в 4,2 километра с набором высоты 1200 метров. Награждение победителей и закрытие соревнований проведут в 15:00.
Комиссия по допуску спортсменов состоится 9 апреля с 18:00 до 23:30 и 10 апреля с 7:00 до 9:00, сообщает федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии совершат скоростное восхождение на пик Любви
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Награды выиграли Сергей Каргин и Андрей Рассадин
Для объекта уже разработана проектно-сметная документация
Мероприятие состоится на севере
Школьник не знал, как добраться до дома
В колонии прошёл необычный мастер-класс
Жители Бурятии активно обсуждают снимок, сделанный известным фотографом
Спасателю оплатили вызов волонтёры
Чрезвычайного и полномочного посла Израиля восхитил зимний Байкал
Научные экспедиции могут длиться неделями
В «Ургы» Татьяна Сыланова прошла путь от ученика официанта до гендиректора
В Селенгинском районе усилен контроль за соблюдением антиковидных мер
Проверка пришла в фонд защиты бездомных животных
В издании рассказывается о Шибертуе
Станислав Эрдынеев болел коронавирусом
Летальные исходы по-прежнему фиксируют ежедневно