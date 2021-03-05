В Бурятии совершат скоростное восхождение на пик Любви

Забег на дистанцию 4,2 км состоится 10 апреля



Открыта регистрация на «Козерог – 2021» – второй этап кубка России по скайраннингу в дисциплине «вертикальный километр». Соревнования пройдут 10 апреля в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии на пике Любви.



Церемония открытия забега начнётся в 9:30. В 10:00 будет дан старт скоростного восхождения. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной в 4,2 километра с набором высоты 1200 метров. Награждение победителей и закрытие соревнований проведут в 15:00.



Комиссия по допуску спортсменов состоится 9 апреля с 18:00 до 23:30 и 10 апреля с 7:00 до 9:00, сообщает федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области.



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