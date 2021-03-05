В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли потерявшемуся ребёнка

Родители школьника и сам мальчик поблагодарили полицейских за помощь.







Вчера в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции помогли вернуться домой заблудившемуся ребёнку.К экипажу ДПС ГИБДД (лейтенантам полиции Михаила Степному и Тушину Дамбаеву) на проспекте Строителей за помощью обратился мальчик. Ребёнок пояснил, что потерялся и не знает, как добраться до дома. Как оказалось, вместе с одноклассником они гуляли после занятий, и пришли не на ту остановку, с которой обычно мальчик самостоятельно уезжает домой.Мобильного телефона у школьника с собой не было, поэтому он решил обратиться за помощью к полицейским.- Сотрудники попросили мальчика показать свой дневник, в котором нашли номер телефона его родителей. Автоинспекторы созвонились с папой ребенка, сообщили о случившемся и отвезли его домой по улице Боевой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.