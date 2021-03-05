В Иркутске четвероногим друзьям помогут макулатурой

Средства от сданной макулатуры пойдут на закупку кормов и медикаментов для приютов



В Иркутске стартовал благотворительный экопроект «Помоги четвероногим друзьям». Горожанам предлагают сдать макулатуру и помочь решить проблему с бездомными животными.



Организаторы проекта совместно с общественными организациями города открыли пункты приёма макулатуры, куда её смогут принести все желающие. Полученную макулатуру направят в пункты переработки вторсырья. На вырученные средства будут закуплены корма и медикаменты, которые передадут в приюты для бездомных животных.



Пункты приёма макулатуры в Иркутске:

- ул. Кольцова, 93 (Иркутский Зоосад);

- ул. Дзержинского, 23, павильон 61 (Общественная организация «Мамочки и папочки»: понедельник-воскресенье с 12:00 до 17:00);

- ул. Севастопольская, 216а (КДЦ «Россия»: понедельник- пятница с 9:00 до 18:00);

- ул. Красноказачья, 23 (Книжный приют: суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00);

- ул. Седова, 26 (Общественное движение «Наш Иркутск»: понедельник-пятница с 12:00 до 18:00).



В рамках экопроекта книги, принесённые на пункты приёма макулатуры, направляются в Книжный приют, где им найдут новых владельцев, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

