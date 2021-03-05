Средства от сданной макулатуры пойдут на закупку кормов и медикаментов для приютов
В Иркутске стартовал благотворительный экопроект «Помоги четвероногим друзьям». Горожанам предлагают сдать макулатуру и помочь решить проблему с бездомными животными.
Организаторы проекта совместно с общественными организациями города открыли пункты приёма макулатуры, куда её смогут принести все желающие. Полученную макулатуру направят в пункты переработки вторсырья. На вырученные средства будут закуплены корма и медикаменты, которые передадут в приюты для бездомных животных.
Пункты приёма макулатуры в Иркутске:
- ул. Кольцова, 93 (Иркутский Зоосад);
- ул. Дзержинского, 23, павильон 61 (Общественная организация «Мамочки и папочки»: понедельник-воскресенье с 12:00 до 17:00);
- ул. Севастопольская, 216а (КДЦ «Россия»: понедельник- пятница с 9:00 до 18:00);
- ул. Красноказачья, 23 (Книжный приют: суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00);
- ул. Седова, 26 (Общественное движение «Наш Иркутск»: понедельник-пятница с 12:00 до 18:00).
В рамках экопроекта книги, принесённые на пункты приёма макулатуры, направляются в Книжный приют, где им найдут новых владельцев, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске четвероногим друзьям помогут макулатурой
Общество, Фото:
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