Житель Бурятии во дворе установил авиабомбу

Жители Бурятии активно обсуждают снимок, сделанный известным фотографом



Жители Бурятии бурно обсуждают снимок, опубликованный в Сети снимок авиабомбы, установленной во дворе жителя Гусиноозёрска Селенгинского района. Фотографию опубликовали в паблике selfie_gsk_03 вчера, 4 марта.



- За забором частного дома в Гусиноозерске заметил бомбу. Зашёл внутрь, хозяйка сказала муж приволок с полигона и установил во дворе в качестве малой архитектурной формы. По номерам на корпусе удалось выяснить, что это имитирующая авиабомба, с помощью который отрабатывалась точность авиаударов. По слова бывшего военного, после учений люди собирали эти бомбы, подваривали сваркой и использовали в качестве баков для воды на дачах, - так был подписан снимок.



Фотография разлетелась по Сети и вызвала шквал комментариев: «Ого! По мне так, жутковато», «Там и человеки в шляпах. Ночью, да и днём будет страшновато», «Судя по всему, эта не первая, урна около дома тоже такая же», «О боже».



В пресс-службе Росгвардии Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что подобные находки в республике вполне возможны.



- Предмет, изображённый на фото, конструктивно схож с немецкой ракетой ФАУ. В послевоенный период разные её модификации испытывали на полигонах. Если по номерам на корпусе и маркировке удалось выяснить, что это имитирующая авиабомба, то она не содержит опасных веществ, - прокомментировали в Росгвардии.



Специалисты отмечают что подобные находки могут быть опасными.



- Гражданам запрещено находится на полигонах и забирать в личное пользование предметы, конструктивно схожими с боеприпасами. Находки могут быть боевыми, содержать взрывчатые вещества и быть опасными, - подчеркнули Росгвардии.



Снимок сделал известный фотограф-документалист Дмитрий Марков, он опубликовал его ещё в феврале 2016 года. Тогда в Бурятии фотограф был проездом.



Когда Марков выложил эту фотографию, его фолловеры немало удивились. «Эту страну не победить!!!», «Как тот самый бывший военный могу сказать, что верхняя нахлобучка не от неё... а добавлена для суровости... скорее всего обтекатель от другой ИАБ».



Также в комментариях отметился уроженец Бурятии: «Давно там не был, вроде бы закрыли часть давно. Склад боеприпасов, вывезенных из Монголии в 90-х».



Справка:



Дмитрий Марков родился в подмосковном Пушкино. До 2007 года работал фотографом и журналистом в газете «Аргументы и Факты». В 2005 году Маркова пригласили пофотографировать в детском доме, и в результате этой поездки он увлёкся волонтёрством. Это увлечение привело к тому, что Марков переехал из Подмосковья в Порхов - c 2007 по 2012 год Дмитрий работал в псковской общественной организации «Росток» с детьми-сиротами из коррекционных детских домов, а также воспитателем в детской деревне «Федково». С сотрудниками благотворительных фондов он объездил десятки социальных учреждений, начиная от детских домов и заканчивая колониями. Параллельно он снимал на фото жизнь подростков, рассказывая о ней в блоге.



В 2013 году участвовал в проекте Burn Diary Дэвида Алана Харви, переняв оттуда концепцию и для своего Instagram — снимать только на мобильный телефон и выкладывать только то, что сфотографировал сегодня.



С 2016 года сотрудничает с социальным порталом «Такие дела». В 2016 году он стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone».



В 2017 году в издательстве Treemedia вышла первая книга Маркова «#Черновик». В связи с выходом книги в феврале 2018 года в московском Центре документальной фотографии Fotodoc состоялась персональная выставка Маркова «Россия. #Черновик».



В 2018 году состоялась персональная выставка работ Маркова под патронажем французского модельера agnès b. в рамках международной выставки фотоискусства Paris Photo 2018, проходившей в Париже. В том же году принял участие в выставке «HOPE» во Франции, организатором которой выступил Фонд Мануэля Ривера-Ортиза.



В 2019 году работы Маркова были вновь представлены agnès b. на выставке Paris Photo 2019 в рамках совместной выставки с Клаудиной Дори и Чедом Муром. В художественной галерее VisionQuesT в Генуе прошла персональная выставка Маркова «#Draft #Russia». Во французском издательстве IIKKI Books вышла вторая книга Маркова «CUT OFF». Также в 2019-м прошла персональная выставка Маркова в галерее бутика agnès b. в Нью-Йорке.



В феврале 2021 года Марков был задержан возле Мосгорсуда, куда он приехал поддержать Алексея Навального. Фотографа доставили в ОВД, где он сделал снимок силовика в амуниции и балаклаве, сидящего под портретом Владимира Путина. Это фото разошлось по социальным сетям и СМИ и стало поводом для мемов. Через несколько дней единственный подписанный авторский отпечаток фотографии был продан на благотворительном аукционе за 2 млн. рублей. Полученную сумму Дмитрий обещал поделить между ОВД-Инфо и Апологией протеста, занимающихся помощью задержанным на политических акциях.