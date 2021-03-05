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В Улан-Удэ спасли собаку, провалившуюся в фонтан

В Улан-Удэ спасли собаку, провалившуюся в фонтан
Общество,  Фото:@priut_kotipyos
Спасателю оплатили вызов волонтёры

В Улан-Удэ спасли собаку, провалившуюся в фонтан на Театральной площади. Об истории спасения четвероногого сообщается на странице приюта «Кот и пёс».

- Позавчера на горячую линию нашей организации утром позвонила девушка, которая сообщила о собаке, провалившейся в фонтан. Мы обзвонили всех волонтёров, но все были заняты, - рассказали сотрудники приюта.

Вечером был вызван на место спасатель Максим, который помогает приюту с проблемными животными.

- Он сразу откликнулся и приехал к фонтану, где к тому времени скопилось много людей. Общими усилиями собаку загнали на приступочку, оттолкнувшись от которой она выскочила на свободу и убежала. Спасателю мы оплатили за вызов, как полагается, - отметили зоозащитники.

Они добавили, что постоянно получают сотни звонков по поводу животных.


собаки волонтеры
 
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