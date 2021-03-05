Межрегиональный литературный проект завершится 1 ноября
В Забайкальском крае объявлено о начале межрегиональной акции «Читаем бурятскую классику - вместе». Акция посвящена 80-летию со дня рождения Гармы-Доди Дамбаева, 90-летию Цыдыпа Жамбалова, 100-летию Даширабдана Батожабая, 105-летию Жамсо Тумунова, 110-летию Балдана Санжина и 140-летию Цыбена Жамцарано.
- В сердце каждого человека живёт память о малой родине и книгах, сопровождающих наш жизненный путь. 2021 год богат на юбилейные и памятные даты забайкальских писателей. В связи с этим мы организовали этот литературный проект, который нацелен на продвижение творческого наследия классической бурятской литературы, на воспитание патриотизма среди молодёжи, духовности и популяризацию бурятского языка и литературы, - рассказали в Агинской краевой библиотеке имени Ц.Жамцарано.
Стать участниками акции могут все желающие, в том числе и библиотеки Забайкалья. Для этого необходимо прочитать произведение одного из перечисленных авторов-юбиляров, записать на видео и отправить на электронный адрес agalibr@mail.ru. Видеоролики будут размещены на YouTube-канале администрации Агинского Бурятского округа, на официальных сайтах учреждений организаторов и библиотек-участников.
Проект будет проходить в шесть этапов до 1 ноября. Более подробная информация о проведении акции содержится на официальном сайте Агинской краевой библиотеки, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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В Забайкалье стартовала акция «Читаем бурятскую классику - вместе»
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