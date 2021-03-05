Чита проведёт первенство по фигурному катанию

На соревнования приедут гости из Улан-Удэ и Ангарска



С 6 по 7 марта в столице Забайкальского края состоится открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. Местом проведения соревнований станет ледовый дворец «Чароит», сообщает пресс-служба администрации Читы.



В первенстве примут участие юные спортсмены из Читы, Ангарска и Улан-Удэ в возрасте от 4 до 17 лет. Главным судьёй соревнований назначен Илья Калашников из Краснодарского края, старшим судьёй станет Елена Галюкшова из Омской области.



Расписание



6 марта

7:30-8:00 - Совещание судей

8:00-9:20 - Катание под музыку норма «Новичок» (девочки 2016 г.р., девочки 2015 г.р., девочки 2014 г.р. и старше)

9:20-9:40 - Подготовка льда

9:40-12:30 - Катание под музыку норма «Юный фигурист» (девочки 2015 г.р. и младше, девочки 2014 г.р., девочки 2013 г.р. и старше, мальчики)

12:30-13:00 - Подготовка льда/Перерыв

13:00-14:20 – 1-й юношеский разряд (девочки, мальчики) ПП

14:20-15:20 – 3-й спортивный разряд (девушки, юноши) ПП

15:20-15:50 - Подготовка льда/Перерыв

15:50-16:35 – 2-й спортивный разряд (девушки, юноши) КП

16:35-18:00 – 1-й спортивный разряд (девушки, юноши) КП

18:00-18:30 - КМС (девушки) КП



7 марта

8:00-10:15 – 3-й юношеский разряд (девочки 2013 г.р. и младше, девочки 2011-2012 гг.р.,

девочки 2010 г.р. и старше, мальчики)

10:15-10:45 - Подготовка льда/Перерыв

10:45-12:30 – 2-й юношеский разряд (девочки 2011-2012 г.р., девочки 2010 г.р. и старше, мальчики)

12:30-13:00 - Подготовка льда/Перерыв

13:00-14:00 – 2-й спортивный разряд (девушки, юноши) ПП

14:00-14:20 - Подготовка льда

14:20-16:00 – 1-й спортивный разряд (девушки, юноши) ПП

16:00-16:30 - КМС (девушки) ПП



Возрастное ограничение 0+

