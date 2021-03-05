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Чита проведёт первенство по фигурному катанию

Чита проведёт первенство по фигурному катанию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На соревнования приедут гости из Улан-Удэ и Ангарска

С 6 по 7 марта в столице Забайкальского края состоится открытое первенство городского округа «Город Чита» по фигурному катанию на коньках. Местом проведения соревнований станет ледовый дворец «Чароит», сообщает пресс-служба администрации Читы.

В первенстве примут участие юные спортсмены из Читы, Ангарска и Улан-Удэ в возрасте от 4 до 17 лет. Главным судьёй соревнований назначен Илья Калашников из Краснодарского края, старшим судьёй станет Елена Галюкшова из Омской области.

Расписание

6 марта
7:30-8:00 - Совещание судей
8:00-9:20 - Катание под музыку норма «Новичок» (девочки 2016 г.р., девочки 2015 г.р., девочки 2014 г.р. и старше)
9:20-9:40 - Подготовка льда
9:40-12:30 - Катание под музыку норма «Юный фигурист» (девочки 2015 г.р. и младше, девочки 2014 г.р., девочки 2013 г.р. и старше, мальчики)
12:30-13:00 - Подготовка льда/Перерыв
13:00-14:20 – 1-й юношеский разряд (девочки, мальчики) ПП
14:20-15:20 – 3-й спортивный разряд (девушки, юноши) ПП
15:20-15:50 - Подготовка льда/Перерыв
15:50-16:35 – 2-й спортивный разряд (девушки, юноши) КП
16:35-18:00 – 1-й спортивный разряд (девушки, юноши) КП
18:00-18:30 - КМС (девушки) КП

7 марта
8:00-10:15 – 3-й юношеский разряд (девочки 2013 г.р. и младше, девочки 2011-2012 гг.р.,
девочки 2010 г.р. и старше, мальчики)
10:15-10:45 - Подготовка льда/Перерыв
10:45-12:30 – 2-й юношеский разряд (девочки 2011-2012 г.р., девочки 2010 г.р. и старше, мальчики)
12:30-13:00 - Подготовка льда/Перерыв
13:00-14:00 – 2-й спортивный разряд (девушки, юноши) ПП
14:00-14:20 - Подготовка льда
14:20-16:00 – 1-й спортивный разряд (девушки, юноши) ПП
16:00-16:30 - КМС (девушки) ПП

Возрастное ограничение 0+
спорт первенство фигурное катание Чита
 
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