Научные экспедиции могут длиться неделями
В поисках речной выдры и мест её обитания сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» прошли почти 60 километров. Пешие маршруты пролегли по руслам рек Лена, Анай, Алилей в Байкало-Ленском государственном заповеднике в Иркутской области.
Экспедиция заняла полторы недели. В условиях сурового климата и труднодоступной местности, высокого снежного покрова, промоин и наледей, пустот подо льдом специалисты изучали современное состояние популяции речной выдры. Это животное включено в Красную книгу Иркутской области. Специалисты говорят: чтобы сохранить редкий вид и эффективно его охранять, о нём нужно знать многое.
- Работа по сбору информации может занять годы. В предыдущем году сотрудники научного отдела природоохранного учреждения определили ключевые участки обитания выдры. Были заложены учётные маршруты на территории Прибайкальского национального парка и заказника «Красный Яр», - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Осенью 2021-го поиск мест обитания и подсчёт численности выдры продолжится. Завершить трудоёмкую и сложную работу планируется в 2022 году. На основе полученных данных специалисты составят рекомендации по изучению и сохранению вида на западных берегах Байкала.
Экспедиции по мониторингу популяции выдры позволят выяснить и то, как живёт её соседка – американская норка. Рацион питания и условия жизни этих зверей очень похожи. Американскую норку завезли в Россию сто лет назад, за ушедшее в тех пор время она успела расселиться по всей территории страны: от европейской части до Дальнего Востока.
На западных берегах Байкала ищут места обитания выдры
Общество, Фото:
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