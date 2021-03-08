Жительницам города пожелали счастья, здоровья и красоты
8 марта в России отмечается Международный женский день. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником представительниц прекрасного пола. В поздравлении говорится:
«Дорогие наши любимые женщины! Мамы, бабушки, жены, дочери! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Международным женским днём!
8 марта – это замечательный повод выразить вам особую признательность за мудрость, душевную щедрость и умение делать мир прекрасным. Вы даёте нам силы идти вперёд, вдохновляете на самые смелые дела. Поэтому все наши достижения – в вашу честь.
В этот прекрасный весенний день хотим пожелать вам настоящего женского счастья, заботы и внимания близких. Гармонии, здоровья и красоты!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 08.03.2021
По республике местами небольшой снег
Фестиваль скорости завершится сегодня, 7 марта
Первой реакцией у участниц акции было удивление
Таким образом они поздравили девушек с наступающим праздником. ВИДЕО
Она ехала к мужу, который рыбачил на озере
Победитель соревнований получит 250 тысяч рублей
В процессе «танца» он показал эффектные трюки
За минувшие сутки скончались двое больных COVID-19
Мероприятие прошло в Бурятском театре оперы и балета
Местами в республике ветер до 13 м/с
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности
В Бурятии насчитывается 348 отрядов ЮИД
Овец украли в феврале
Путешественники будут добираться разными способами
Ранее предприниматель отбывал наказание в колонии