Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта

Жительницам города пожелали счастья, здоровья и красоты



8 марта в России отмечается Международный женский день. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником представительниц прекрасного пола. В поздравлении говорится:



«Дорогие наши любимые женщины! Мамы, бабушки, жены, дочери! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Международным женским днём!



8 марта – это замечательный повод выразить вам особую признательность за мудрость, душевную щедрость и умение делать мир прекрасным. Вы даёте нам силы идти вперёд, вдохновляете на самые смелые дела. Поэтому все наши достижения – в вашу честь.



В этот прекрасный весенний день хотим пожелать вам настоящего женского счастья, заботы и внимания близких. Гармонии, здоровья и красоты!»

