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Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта

Горсовет Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта
Общество,  Фото:УУГСД
Жительницам города пожелали счастья, здоровья и красоты

8 марта в России отмечается Международный женский день. Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил с праздником представительниц прекрасного пола. В поздравлении говорится:

«Дорогие наши любимые женщины! Мамы, бабушки, жены, дочери! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Международным женским днём!

8 марта – это замечательный повод выразить вам особую признательность за мудрость, душевную щедрость и умение делать мир прекрасным. Вы даёте нам силы идти вперёд, вдохновляете на самые смелые дела. Поэтому все наши достижения – в вашу честь.

В этот прекрасный весенний день хотим пожелать вам настоящего женского счастья, заботы и внимания близких. Гармонии, здоровья и красоты!»
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