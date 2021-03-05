В Селенгинском районе усилен контроль за соблюдением антиковидных мер
Мобильные группы выявили пять нарушений противоэпидемических мер в Селенгинском районе Бурятии, где ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
С 4 марта в районе введены ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. На две недели приостановлены все досуговые, спортивные, культурные мероприятия с очным участием зрителей. Закрыты предприятия общепита, кинозалы, учреждения культуры и допобразования.
- По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова республиканский оперштаб усилил контроль за соблюдением профилактических мер не только в пределах Селенгинского района, но и на территории всей республики. За минувшие сутки проверками мобильных групп в Селенгинском районе охвачено 22 объекта и 38 граждан. Выявлено пять нарушений противоэпидемических мер, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Составлен один протокол на юридическое лицо. Вручено четыре уведомления руководителям организаций и предприятий для явки 5 марта на составление протоколов.
К контрольным мероприятиям присоединились сотрудники МВД, Государственной противопожарной службы и Росгвардии. Сотрудники ведомств составили по одному протоколу по статье 20.6.1 о несоблюдении жителями района мер профилактики.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя ситуацию в Селенгинском районе заявил: «Рано расслабляемся, ковид никуда не ушёл».
В «карантинном» районе Бурятии выявляют ковидные нарушения
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