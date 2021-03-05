В благотворительном фонде в Бурятии нашли корма без документов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Проверка пришла в фонд защиты бездомных животных



Госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении благотворительного фонда защиты бездомных животных «Мухтар» в Северобайкальске.



- Выявлены нарушения: на хранении находилось 38 кг кормов для непродуктивных животных без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении должностного лица возбуждено административное производство, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением ветеринарных сопроводительных документов.

