Проверка пришла в фонд защиты бездомных животных
Госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении благотворительного фонда защиты бездомных животных «Мухтар» в Северобайкальске.
- Выявлены нарушения: на хранении находилось 38 кг кормов для непродуктивных животных без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении должностного лица возбуждено административное производство, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением ветеринарных сопроводительных документов.
В благотворительном фонде в Бурятии нашли корма без документов
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