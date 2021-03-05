Станислав Эрдынеев болел коронавирусом
На 51-м году жизни скончался известный в Бурятии юрист Станислав Эрдынеев. В его биографии была обширная адвокатская практика, он не раз давал экспертные мнения в республиканских СМИ.
Станислав Эрдынеев болел коронавирусом в тяжёлой форме. Он лежал в ковидном госпитале в Улан-Удэ, где и скончался.
На странице Станислава его близкие и друзья оставляют слова соболезнования. «Ум мани падмэ хум... Покойся с миром, мой дорогой друг!», - говорится в одном из комментариев.
В Бурятии скончался известный адвокат Станислав Эрдынеев
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