В Бурятии скончался известный адвокат Станислав Эрдынеев

Станислав Эрдынеев болел коронавирусом



На 51-м году жизни скончался известный в Бурятии юрист Станислав Эрдынеев. В его биографии была обширная адвокатская практика, он не раз давал экспертные мнения в республиканских СМИ.



Станислав Эрдынеев болел коронавирусом в тяжёлой форме. Он лежал в ковидном госпитале в Улан-Удэ, где и скончался.



На странице Станислава его близкие и друзья оставляют слова соболезнования. «Ум мани падмэ хум... Покойся с миром, мой дорогой друг!», - говорится в одном из комментариев.

