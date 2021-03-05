Турнир стартует в Улан-Удэ на следующей неделе
Стал известен состав сборной команды Бурятии на чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования пройдут с 10 по 15 марта в Улан-Удэ.
Как сообщает паблик «Борцы Бурятии» в турнире за республику примут участие следующие спортсмены:
Весовая категория 57 кг
Алдар Бальжинимаев
Ананда Дашиев
Весовая категория 61 кг
Жаргал Дамдинов
Тамир Гармаев
Булат Баясхолонов
Весовая категория 65 кг
Эрдэм Будажанаев
Баясхалан Очиров
Даша Шарастепанов
Весовая категория 70 кг
Булат Батоев
Евгений Жербаев
Очир Доржиев
Алексей Боровицкий
Весовая категория 74 кг
Буян Цыренов
Никита Жаргалов
Весовая категория 79 кг
Буянто Шадапов
Алексей Сабидаев
Весовая категория 86 кг
Барас Базаров
Виктор Будаев
Весовая категория 92 кг
Цэдаши Дугаров
Весовая категория 97 кг
Алексей Анищик
Алдар Дондоков
Весовая категория 125 кг
Балдан Цыжипов
Батор Доржиев
Напомним, что чемпионат пропустит Александр Богомоев. Спортсмен полностью не восстановился после перенесённой коронавирусной инфекции.
Честь Бурятии на чемпионате России будут защищать 23 борца
Общество, Фото:
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