Республиканский конкурс проведут три тура
В Бурятии с 26 по 30 апреля пройдёт республиканский педагогический конкурс «Учитель года». Его участниками станут педагогические работники общеобразовательных организаций республики и представители предметных ассоциаций РБ с непрерывным стажем педагогической работы в должности учителя не менее 3 лет, говорится в положении конкурса.
Республиканский конкурс пройдёт в один этап, состоящий из трёх туров. Первый тур «Учитель-профессионал» включает в себя два конкурсных испытания: «Методическая мастерская» и «Урок». Во втором туре «Учитель-мастер» педагогам предстоит побороться в испытаниях «Классный час» и «Мастер-класс». В третьем туре «Учитель-лидер» конкурсанты проведут публичную лекцию и встретятся с министром.
Лауреатами конкурса станут пятнадцать участников. Пять лауреатов, набравших наибольшее количество баллов в первых двух турах, объявляются победителями. Абсолютным победителем станет участник с наибольшим количеством баллов во всех турах. Также для участников конкура учреждены специальные номинации «За яркий дебют в профессии», «За содействие гражданскому воспитанию и формированию культуры мира среди обучающихся», «За настойчивость в достижении цели» и другие. Абсолютный победитель получит путёвку во всероссийский конкурс «Учитель года России».
В Бурятии выберут «Учителя года»
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