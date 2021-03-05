В Бурятии скончалась директор ресторана «Ургы»

В «Ургы» Татьяна Сыланова прошла путь от ученика официанта до гендиректора
В Бурятии скончалась директор одного из старейших улан-удэнских ресторанов «Ургы» Татьяна Сыланова.
Соболезнования выразила её родным и близким экс-министр экономики Бурятии, первый заместитель председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова.
- Искренне соболезную семье, родственникам, друзьям о преждевременной кончине Татьяны Владимировны Сылановой. Замечательная дочь, любимая жена, мама, бабушка! Скромная по натуре, но с характером в бизнесе. Это на её хрупких плечах держался ресторанный бизнес «Ургы», это она - радушная хозяйка «Семейской горницы» хранила и передавала культуру и традиции семейских. У меня ком в горле, слёзы душат. Я до последнего верила и надеялась, она - сильная, она будет жить! В памяти моей навсегда останется светлый образ удивительного и красивого душой человека, Татьяны Владимировны. Царствия небесного и вечного покоя, - написала Татьяна Думнова Facebook.
Жители выражают соболезнования под её постом. «Светлая память», - оставила комментарий министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. «Трудно поверить.. Искренние соболезнования родным!!» - написал зампред правительства Баир Цыренов. «Какое горе. Прекрасная женщина. Трудно поверить. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», - поделилась председатель комитета по культуре Улан-Удэ Ирина Ковалева.
«Честно говоря, не верится. Такой светлый человек, столько планов было. Искренние соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны. Очень жаль», - написал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Соболезнования принесли экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев и уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова. Известный улан-удэнский ресторатор, депутат горсовета Денис Гармаев поделился, что Татьяна Владимировна «всегда была отзывчива и внимательна».
«Мои Соболезнования.... Благого перерождения...», - написала известная общественница Светлана Будашкаева. Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова поделилась, что ей до сих пор не верится: «Умная, благородная, надёжная подруга... Соболезнования родным и близким».
Также пользователи пишут: «Мои соболезнования родным и близким», «Татьяна?! Как же так-то! Какая светлая женщина ушла. Не верится! Добрую память оставила о себе. Соболезнования родным».
Татьяна Сыланова окончила школу № 17 в Улан-Удэ, затем два вуза - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (технолог продуктов общественного питания), Московский гуманитарный инстититут (юрист). В ресторане «Ургы» она начала с ученика официанта и стала впоследствии генеральным директором ЗАО «Ургы».
Татьяна Сыланова занималась не только бизнесом, но и общественной деятельностью: была руководителем местного отделения в Улан-Удэ общественной организации «Женщины Бурятии», членом Консультативного Совета женщин при мэре Улан-Удэ, Бурятской ассоциации рестораторов, клуба «Бизнес-Леди».
В Бурятии скончалась директор ресторана «Ургы»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В «Ургы» Татьяна Сыланова прошла путь от ученика официанта до гендиректора
Бурёнка родила недалеко от магазина
Людей просят воздержаться от поездок
Названа десятка направлений с самых высоким рейтингом по отзывам туристов
Женщина восстановилась в родительских правах
К привычному графику работы организации приступят с сегодняшнего дня
Профилактическое мероприятие прошло Закаменском районе
За обладание кубком сойдутся юношеские сборные Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края
7 марта будут работать 4 отделения в Улан-Удэ
По северу республики температура опускалась до -43
Для матерей из нуждающихся семей проведут акцию «Весенний день добра»
Участие в акции принимают артисты, ведущие и блогеры
Работы по воссозданию Братского острога планируют завершить в ближайшие три года
Победу «Булжамууру» принесли два новых танца
Детей назвали Семёном, Александром и Арсением