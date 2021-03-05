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В Бурятии скончалась директор ресторана «Ургы»

В Бурятии скончалась директор ресторана «Ургы»
Общество,  Фото:страница Татьяны Сылановой
В «Ургы» Татьяна Сыланова прошла путь от ученика официанта до гендиректора

В Бурятии скончалась директор одного из старейших улан-удэнских ресторанов «Ургы» Татьяна Сыланова.

Соболезнования выразила её родным и близким экс-министр экономики Бурятии, первый заместитель председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова.

- Искренне соболезную семье, родственникам, друзьям о преждевременной кончине Татьяны Владимировны Сылановой. Замечательная дочь, любимая жена, мама, бабушка! Скромная по натуре, но с характером в бизнесе. Это на её хрупких плечах держался ресторанный бизнес «Ургы», это она - радушная хозяйка «Семейской горницы» хранила и передавала культуру и традиции семейских. У меня ком в горле, слёзы душат. Я до последнего верила и надеялась, она - сильная, она будет жить! В памяти моей навсегда останется светлый образ удивительного и красивого душой человека, Татьяны Владимировны. Царствия небесного и вечного покоя, - написала Татьяна Думнова Facebook.

Жители выражают соболезнования под её постом. «Светлая память», - оставила комментарий министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. «Трудно поверить.. Искренние соболезнования родным!!» - написал зампред правительства Баир Цыренов. «Какое горе. Прекрасная женщина. Трудно поверить. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», - поделилась председатель комитета по культуре Улан-Удэ Ирина Ковалева.

«Честно говоря, не верится. Такой светлый человек, столько планов было. Искренние соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны. Очень жаль», - написал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Соболезнования принесли экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев и уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова. Известный улан-удэнский ресторатор, депутат горсовета Денис Гармаев поделился, что Татьяна Владимировна «всегда была отзывчива и внимательна».

«Мои Соболезнования.... Благого перерождения...», - написала известная общественница Светлана Будашкаева. Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова поделилась, что ей до сих пор не верится: «Умная, благородная, надёжная подруга... Соболезнования родным и близким».

Также пользователи пишут: «Мои соболезнования родным и близким», «Татьяна?! Как же так-то! Какая светлая женщина ушла. Не верится! Добрую память оставила о себе. Соболезнования родным».

Татьяна Сыланова окончила школу № 17 в Улан-Удэ, затем два вуза - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (технолог продуктов общественного питания), Московский гуманитарный инстититут (юрист). В ресторане «Ургы» она начала с ученика официанта и стала впоследствии генеральным директором ЗАО «Ургы».

Татьяна Сыланова занималась не только бизнесом, но и общественной деятельностью: была руководителем местного отделения в Улан-Удэ общественной организации «Женщины Бурятии», членом Консультативного Совета женщин при мэре Улан-Удэ, Бурятской ассоциации рестораторов, клуба «Бизнес-Леди».




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