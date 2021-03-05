Соревнования состоятся 6 марта в 9:00
В Бурятии подходит к завершению республиканский кубок по хоккею с мячом. В соревнованиях приняли участие 8 команд со всего региона.
В эту субботу, 6 марта, на центральном стадионе Улан-Удэ состоится финал кубка среди мужских команд. За главный трофей поборются команды Закаменского района и столицы Бурятии.
Вход на соревнования бесплатный. Начало финала в 9:00, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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Улан-Удэ примет финал кубка Бурятии по хоккею с мячом
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