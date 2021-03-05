Гостям ярмарки покажут изделия из конского волоса, национальные костюмы, традиционные украшения, куклы и сувениры
Традиционные промыслы и ремёсла Забайкальского края представлены на крупнейшей в стране выставке-ярмарке «Ладья. Сезон 2020-2021», которая проходит в эти дни в Москве. Коллекцию подготовил центр развития бурятской культуры при поддержке правительства региона.
Как рассказала директор центра развития бурятской культуры Сэсэг Норполова, от Забайкальского края непосредственное участие принимают мастер-ювелир Буянто Цыренжапов и мастер по художественной обработке конского волоса и овечьей шерсти Дарима Жалсанова. Они сами представляют свои работы.
Кроме того, на крупнейшем форуме страны выставлены агинские национальные костюмы, традиционные серебряные украшения авторов Даримы Дондоковой, Цырена Надцалова и Бадара Цыренжапова, авторские куклы Ирины Рабдановой, сувениры Дулмы Балдановой, бурятские орнаменты, исполненные в технике лоскутного шитья Розой Балдановой.
- Отметим, что выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Сезон 2020-2021» проходит с 3 по 7 марта в «Экспоцентре» в Москве. Ежегодно в ней принимают участие свыше тысячи организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 65 регионов России, специалисты и эксперты отрасли. Вся экспозиция располагается на площади более 20000 квадратных метров. Выставка признаётся социально значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Народные промыслы бурят Забайкалья представлены на выставке в Москве
Общество, Фото:
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