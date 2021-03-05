Людей просят воздержаться от поездок
Дорогу между сёлами Баянгол и Соёл Баргузинского района Бурятии замело снегом. В группе «Баргузин-инфо. 24/7» сообщают, что возникают проблемы с проездом даже у автомашин с повышенной проходимостью.
Сельчан просят воздержаться от поездки в этом направлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 26 февраля в 15 километрах от села Байкальское в Северо-Байкальском районе Бурятии три автомобиля «Тoyota Land Cruiser», «УАЗ» и «Toyota Premio» застряли в снежных заносах. В автомобилях находилось девять человек. На помощь замерзающим людям поспешили спасатели.
В Бурятии замело дорогу между сёлами
Общество, Фото:
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