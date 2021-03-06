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Чита станет площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»

Чита станет площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях примут участие бегуны от 6 до 80 лет

Один из самых крупных полумарафонов с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» пройдёт в краевой столице Забайкалья 30 мая. Спортсмены пробегут четыре дистанции и примут участие в ярком празднике.

- Полумарафон одновременно запланирован в 85 регионах России. Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. Для детей организаторы приготовили километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями, - рассказали организаторы мероприятия.

Они также добавили, что в соревновании может принять участие любой желающий от 6 до 80 лет. Все участники получат уникальные медали забега, независимо от результатов, а также сувенирную продукцию.

Напомним, в 2020 году «ЗаБег.РФ» прошёл 2 августа во всех 85 регионах России. В части городов - в офлайн-формате, в других - в онлайн, когда бегуны сами преодолевают дистанцию по удобному им маршруту. Полумарафон «ЗаБег.рф» попал в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый старт в разных городах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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