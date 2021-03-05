Листвянка вошла в топ-10 по отзывам туристов

Названа десятка направлений с самых высоким рейтингом по отзывам туристов



Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, о каких городах туристы чаще всего оставляют положительные отзывы после поездки.



Самыми популярными городами с высоким рейтингом по отзывам стали: Саратов, Омск, Томск, Барнаул, Чехов, Железноводск, Йошкар-Ола, село Лучистое в Крыму и посёлок Листвянка в Иркутской области в России, а также город Гудаута в Абхазии.



Список составлен на основании данных бронирований жилья и оставленных отзывов туристами в 2020 и 2021 годах.





