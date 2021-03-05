Названа десятка направлений с самых высоким рейтингом по отзывам туристов
Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, о каких городах туристы чаще всего оставляют положительные отзывы после поездки.
Самыми популярными городами с высоким рейтингом по отзывам стали: Саратов, Омск, Томск, Барнаул, Чехов, Железноводск, Йошкар-Ола, село Лучистое в Крыму и посёлок Листвянка в Иркутской области в России, а также город Гудаута в Абхазии.
Список составлен на основании данных бронирований жилья и оставленных отзывов туристами в 2020 и 2021 годах.
Листвянка вошла в топ-10 по отзывам туристов
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