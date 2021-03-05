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В Забайкалье снимают ограничения для общепита и торговли

В Забайкалье снимают ограничения для общепита и торговли
Общество,  Фото:pixabay.com
К привычному графику работы организации приступят с сегодняшнего дня

Кафе, рестораны, кинотеатры и театры в Забайкальском крае с 5 марта возвращаются к привычному режиму работы. Ограничения, связанные с пандемией, снимаются. Это сделано по указанию губернатора края Александра Осипова, который поручил найти решения по обоснованному облегчению ограничений, особенно учитывая несколько предстоящих выходных и 8 марта.

Решение губернатора поддержал зампред правительства региона Александр Бардалеев.

- Считаю, что настало время дать бизнесу свободно вздохнуть. Время работы общепита, кинотеатров уже не ограничено, убрали требования по заполняемости в торговых объектах. Разрешено пользовался wi-fi в торговых центрах. Также из онлайн в офлайн переводятся деловые мероприятия, - рассказал вице-премьер Александр Бардалеев.

Ранее ослабить режим ограничений предлагалось с 10 марта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий сохраняется до конца марта.
Забайкальский край коронавирус
 
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