В Улан-Удэ осуждённых научили стрелять из лука

Мастер-класс провела в том числе известный тренер
Исправительную колонию №7 для женщин в Улан-Удэ посетили заслуженный тренер Бурятии по стрельбе из лука Зинаида Халудорова и президент Федерации стрельбы из традиционного лука Бурятии, мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата России 2019 года Дмитрий Галсанов.
Зинаида Леонидовна и Дмитрий Георгиевич рассказали женщинам об истории становления стрельбы из традиционного лука в Бурятии, о её правилах и на практике продемонстрировали, как проводится стрельба по мишеням-сурам. После чего все желающие осужденные испытали свои силы в этом виде спорта.
Осуждённых женщин поздравили с наступающим Международным женским днём. Им пожелали поскорее оказаться рядом со своими родными и близкими людьми. В честь праздника подарили в каждый отряд по настенному календарю, сообщили в УФСИН по Бурятии.
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