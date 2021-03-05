В Улан-Удэ днём до -13

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По северу республики температура опускалась до -43



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -20,-25, по северу и центру до -43, днём -11,-16, местами до -1, по северной половине местами -18,-23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -11,-13.

