По северу республики температура опускалась до -43
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -20,-25, по северу и центру до -43, днём -11,-16, местами до -1, по северной половине местами -18,-23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -11,-13.
В Улан-Удэ днём до -13
Общество, Фото:
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