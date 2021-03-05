На Байкале померяются силами лыжники трёх регионов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За обладание кубком сойдутся юношеские сборные Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края



С 16 по 18 марта в Байкальске пройдёт матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края по индивидуальным лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2005- 2006 гг.р. и 2007-2008 гг.р. Сборные состоят из команд по 5 человек для каждой возрастной группы.



17 марта в 11:00 состоится масс-старт классическим стилем:

- возрастная группа 2005-2006 гг.р. (девушки - 3 км, юноши - 5 км.);

- возрастная группа 2007-2008 гг.р. (девушки – 2 км, юноши - 3 км).



18 марта с 11:00 соревнования пройдут в коньковом стиле с раздельного старта:

- возрастная группа 2005-2006 гг.р. (девушки - 5 км, юноши – 7,5 км.);

- возрастная группа 2007-2008 гг.р. (девушки – 3 км, юноши - 5 км).



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Команда-победительница получит переходящий кубок. Участники соревнований, выступающие лично, награждаются на общих основаниях, но в распределении очков командного первенства не участвуют, сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.

