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Легкоатлеты Иркутской области успешно выступили на чемпионате России

Легкоатлеты Иркутской области успешно выступили на чемпионате России
Общество,  Фото:pixabay.com
Сурдоспортсмены выиграли 9 медалей в Саранске

Спортсмены Иркутской области завоевали девять медалей на чемпионате и кубке России по лёгкой атлетике (спорт глухих), которые с 24 по 28 февраля проходили в спортивном комплексе «Мордовия» в Саранске. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 36 регионов страны.

В копилке легкоатлетов области – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Среди мужчин Максим Куликов выиграл золотую медаль в беге на 60 метров с барьерами и серебряную награду в прыжке в длину. В прыжке с шестом бронзовым призёром стал Денис Сатонин.

Среди женщин Екатерина Никифорова заняла первое место в беге на 60 метров с барьерами и стала второй в прыжке в длину. В прыжках с шестом на кубке России весь пьедестал заняли представительницы Иркутской области: первое место – у Марии Нечаевой, второе место – у Виктории Вохмяниной, третье – у Анастасии Лаптевой. В толкании ядра серебряную медаль взяла и норматив мастера спорта России выполнила Елена Саксонова.

Максим Куликов и Екатерина Никифорова тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства. Мария Нечаева, Виктория Вохмянина, Анастасия Лаптева, Денис Сатонин являются воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Елена Саксонова занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко.

Соревнования в Саранске являлись начальным этапом по формированию сборной России на чемпионат мира в Польше, а также подготовкой к Сурдлимпийским играм в Бразилии, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область сурдоспорт спорт чемпионат России Кубок России легкая атлетика
 
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