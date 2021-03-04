Забайкалье выявит сильнейших в функциональном многоборье

Соревнования состоятся в Чите 6 марта



6 марта в Чите пройдут чемпионат и первенство Забайкальского края по функциональному многоборью, а также кубок по функциональному многоборью среди любителей. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Огнеборец».



К участию в чемпионате Забайкальского края допускаются участники в следующих категориях: мужчины (21+ лет) до 85 кг, мужчины (21+ лет) 85+ кг, женщины (21+ лет) до 63 кг, женщины (21+ лет) 63+ кг, мужчины (35+ лет) до 85 кг, мужчины (35+ лет) 85+ кг, женщины (35+ лет) до 63 кг, женщины (35+ лет) 63+ кг, мужчины (45+ лет) до 85 кг, мужчины (45+ лет) 85+ кг. В первенстве: юноши (14-15 лет) до 60 кг, юноши (14-15 лет) 60+ кг, девушки (14-15 лет) до 53 кг, девушки (14-15 лет) 53+ кг, юноши (16-17 лет) до 70 кг, юноши (16-17 лет) 70+ кг, девушки (16-17 лет) до 58 кг, девушки (16-17 лет) 58+ кг, юниоры (18-20 лет) до 85 кг, юниоры (18-20 лет) 85+ кг, юниорки (18-20 лет) до 63 кг, юниорки (18-20 лет) 63+ кг. Среди любителей: мужчины (21+ лет), женщины (21+ лет), мужчины (35+ лет), женщины (35+ лет), мужчины (45+ лет).



В 9:00 стартует регистрация участников соревнования. С 10:00 до 17:00 спортсменам предстоит выполнить комплексы 1, 2 и 3. В 17:00 состоится заключительный парад участников и награждение победителей. Вход на соревнования свободный.



Чемпионат и первенство Забайкалья являются отборочными на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. Путёвки получат спортсмены всех дисциплин, которые заняли первые и вторые места, сообщает краевое отделение федерации функционального многоборья России.



Справка



Функциональное многоборье – новый вид спорта, созданный в России в 2015 году. В нём используются энергоёмкие движения, объединённые в беспрерывный комплекс упражнений с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической работы.



Возрастное ограничение 6+

