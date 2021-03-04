В Улан-Удэ Масленицу будут праздновать два дня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшее время станет известна программа праздника



Масленица в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ будет длиться два дня, 13 и 14 марта.



- Творческий процесс нас не покидает, сейчас весь коллектив Этномузея занят подготовкой к Масленице-2021, которая в этом году будет проходить в течение двух дней 13 и 14 марта. В ближайшее время мы опубликуем афишу анимационной масленичной программы, следите за новостями, - сообщают в музее.



Ещё в ноябре сотрудники учреждения разработали эскизы и запустили в работу пошив красочных костюмов, которые украсят празднование Масленицы.



- Масленица - это славянский карнавал, а какой карнавал без переодеваний и ярких образов. На масленичном гулянии не обойтись без стилизованных фольклорных нарядов, пошитых из красочных натуральных тканей и щедро декорированных вышивкой, - добавили в Этнографическом музее.

