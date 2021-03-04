В ближайшее время станет известна программа праздника
Масленица в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ будет длиться два дня, 13 и 14 марта.
- Творческий процесс нас не покидает, сейчас весь коллектив Этномузея занят подготовкой к Масленице-2021, которая в этом году будет проходить в течение двух дней 13 и 14 марта. В ближайшее время мы опубликуем афишу анимационной масленичной программы, следите за новостями, - сообщают в музее.
Ещё в ноябре сотрудники учреждения разработали эскизы и запустили в работу пошив красочных костюмов, которые украсят празднование Масленицы.
- Масленица - это славянский карнавал, а какой карнавал без переодеваний и ярких образов. На масленичном гулянии не обойтись без стилизованных фольклорных нарядов, пошитых из красочных натуральных тканей и щедро декорированных вышивкой, - добавили в Этнографическом музее.
В Улан-Удэ Масленицу будут праздновать два дня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявления об увольнении написали сразу три заместителя главного врача
В ближайшее время станет известна программа праздника
Жительница Бурятии, которой больше 90 лет, восхитила пользователей
Колония строгого режима устроила день открытых дверей
Каждая участница сделала три броска
Рейтинг возглавил Краснодар
Новый природный парк возьмёт под охрану места обитания снежного барса
Контейнер убрали, несмотря на то, что он пользовался популярностью
Мужчина участвовал в организации похорон и разбирал горелый гараж
Общее число заражённых приближается к 40 тысячам
Привито почти 60% жителей республики
Сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей
Пожарные напоминают о противоэпидемических мерах
Ей грозит штраф
Соревнования стартуют сегодня в Риме