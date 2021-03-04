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Жителей Бурятии привела в восторг трудолюбивая долгожительница

Жителей Бурятии привела в восторг трудолюбивая долгожительница
Общество, 
Жительница Бурятии, которой больше 90 лет, восхитила пользователей

Жители Бурятии восторгаются в соцсети бабушкой, сепарирующей молоко на видео. Как оказалось, пожилой женщине за 90 лет, и она до сих пор активна и бодра.

- Вот моей маме уже давно за 90. С каким удовольствием она сепарирует молоко. Будет сметана, будет творог и радость поросятам, - говорит её дочь на записи.


Видео дочери трудоболюбивой женщины репостнули в паблике ves_ulan_ude. Пользователи восхищаются бабушкой и желают ей долгих лет жизни, здоровья: «Дай бог здоровья», «Ностальгия, вернуться бы в детство и бабушкину вкусную домашнюю сметану!!! Долгих лет Вашей маме», «Как приятно слушать и смотреть», «Дай Бог здоровья! Сразу свою бабушку вспомнила, и этот вкус свежих сливок», «Дом, милый дом, напоминает детство, свежая сметана, хлеб из печки».

Также выяснилось, что 20 лет назад бабушка пережила инсульт.

- Да, моя мама разменяла 90 лет. Её здоровье ровно 20 лет назад сильно подкачало. Короткое слово – инсульт, и жизнь До и После. Вспоминаю, что мы, дети, испытывали и видели: лепет, лежачее положение, тихие слезы от безысходности. Конечно, первыми спасателями были: врачи госпиталя для ветеранов войны и тыла. И дальше реабилитация, собственное упорство восстановления здоровья, килограммы разных пилюль, - рассказывает её дочь Ханда в Instagram.

Ранее пожилая женщина поздравила всех с праздником Белого месяца на бурятском языке.



пенсионеры
 
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