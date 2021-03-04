В Забайкалье отметили «изумрудную» и «жемчужную» свадьбы

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Ещё три семьи отпраздновали «золотой» юбилей в Иркутской области



В Забайкальском крае семья Тимарзана и Ильгизи Нафиковых отпраздновали 55 лет совместной жизни («изумрудная свадьба»), а семья Юрия и Оксаны Мунгаловых – 30 лет («жемчужная свадьба»). Торжество для двух семей в отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов устроили совместно с отделом культуры и администрацией района.



Тимарзан и Ильгизя познакомились в ранней молодости. После учёбы молодую семью направили в Могочу, жили в общежитии. Тимарзан всю жизнь работал на железной дороге, Ильгизя - в детском саду. Оба имеют звание ветеранов труда, вырастили двух дочерей.



Юрий и Оксана познакомились в вагоне поезда и быстро поняли, что это - навсегда. У них родилось трое дочерей, разница между всеми дочками ровно шесть лет. Профессии для себя дочери выбрали совершенно разные – юрист, артист и железнодорожник. Мунгаловы любят путешествовать всей семьёй.



По информации пресс-службы департамента ЗАГС Забайкалья, на празднике «молодожёны» услышали в свой адрес много тёплых слов. Их поздравили представители администрации, пенсионного фонда и коллеги, с которыми юбиляры работали много лет. Каждая пара оставила свои подписи в книге почётных юбиляров.



Торжественные мероприятия прошли и в Иркутской области. «Золотое» пятидесятилетие семейной жизни отметили Леонид Маркусович и Альбина Владимировна Корытных в центральном отделе ЗАГС по Иркутску, Александр Ильич и Любовь Михайловна Антипины в отделе ЗАГС по Зиминскому району и г. Зиме, Леонид Михайлович и Нина Михайловна Заикины в отделе ЗАГС по Нижнеудинскому району и г. Нижнеудинску. Юбиляров поздравили с круглой датой, пожелали здоровья и благополучия. В завершение торжественной части супруги поставили подписи в почётных и памятных книгах юбиляров семейной жизни, сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

