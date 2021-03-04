Колония строгого режима устроила день открытых дверей
В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ состоялся день открытых дверей. К положительно характеризующимся осуждённым пришли их родственники.
- В ИК-8 проходит эксперимент, утвержденный распоряжением ФСИН России. Гостям рассказали об условиях содержания осуждённых в учреждении. После чего для гостей провели экскурсию. Они побывали в церкви, в буддийскому дугане, посетили отряд с облегченными условиями отбывания наказания, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
После экскурсии состоялась демонстрация видеороликов о буднях осуждённых в колонии. Осуждённые, входящие в театральный кружок, показали кукольный театр.
В завершение встречи родственники осуждённых поблагодарили администрацию за предоставленную возможность встретиться со своими родными и своими глазами увидеть условия, в которых они отбывают наказания.
В Улан-Удэ родным осуждённых устроили экскурсию по колонии
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