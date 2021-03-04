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Ветеран-лыжник из Бурятии завоевал 3 медали всероссийских соревнований

Ветеран-лыжник из Бурятии завоевал 3 медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
У 77-летнего спортсмена «золото» и две «бронзы»

С 25 февраля по 1 марта в Уфе прошли II всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. В состязаниях в спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон» приняли участие 324 лыжника из 32 регионов России. Спортсменам-любителям в 13 возрастных категориях от 18 и до 85 лет и старше предлагалось преодолеть дистанции в 3 км, 5 км, 7,5 км, 10 км и 15 км.

Как сообщает пресс-служба ВСГУТУ, 77-летний ветеран лыжных гонок из Бурятии Григорий Цыбиков завоевал золотую и две бронзовые медали всероссийских соревнований. Церемонию награждения улан-удэнского спортсмена проводил трёхкратный экс-чемпион мира и призёр зимних Олимпийских игр Максим Чудов.

Григорий Цыренович Цыбиков – мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный работник физической культуры Бурятии и отличник физической культуры России. У спортсмена огромная коллекция наград и кубков за участие в различных соревнованиях всесоюзного, регионального и республиканских масштабов. Среди них медаль первенства Дальнего Востока по биатлону в 70-х годах, в 2016 году - победа на первенстве России среди спортсменов-любителей в Ижевске, в 2020 году - третье место по лыжным гонкам на всероссийских зимних спортивных играх.
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