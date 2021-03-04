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Названы лучшие города России для начала жизни «с чистого листа»

Названы лучшие города России для начала жизни «с чистого листа»
Общество,  Фото:pixabay.com
Рейтинг возглавил Краснодар

Лучшим городом России, где можно начать жизнь «с чистого листа», назвали Краснодар. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, передаёт «Лента.ру».

Так, по информации экспертов, тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. При этом, выяснилось, что большинство россиян хотели бы уехать жить в Краснодар — за него проголосовало 28,7 процента опрошенных.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,7 процента), а на третьем — Севастополь (13,7 процента). Также в рейтинг попала и Москва — в ней начать жизнь с чистого листа хотели бы 12 процентов респондентов.

Кроме того, опрошенные перечислили Калининград (11,2 процента), Ростов-на-Дону (4,4 процента), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента).


миграция населения Краснодар
 
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