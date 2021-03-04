В улан-удэнском парке убрали контейнер для сбора пластика





Контейнер для сбора пластика в улан-удэнском парке «Юбилейный» убрали. Активисты надеются, что это временно.Этот контейнер был установлен благодаря блогеру Аюне Сагановой, ещё один стоит в Этнографическом музее.- Убрали в связи с тем, что у парка нет возможности производить выгрузку пластика в мешки, всего два человека убираются во всем парке. С вывозом проблем нет, помогал Экотранс, но у водителя тоже нет возможности разгружать, занимает много времени, - сообщается в аккаунте ecology03.Экоактивисты сообщили об этой проблеме руководству минприроды. Там им обещали помощь.- Надеемся и верим. А, вообще, контейнер пользовался популярностью, быстро заполнялся, потребность в раздельном сборе есть, - добавляют активисты.Ещё один контейнер за счёт экспертного центра «БурЭко» установлен около ФСК, два – на территории ТОСов города за счёт Ассоциации ТОСов. Недавно также установили контейнер около Музея природы за счёт средств гранта минспорта.