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В улан-удэнском парке убрали контейнер для сбора пластика

В улан-удэнском парке убрали контейнер для сбора пластика
Общество,  Фото:@ecology03
Контейнер убрали, несмотря на то, что он пользовался популярностью

Контейнер для сбора пластика в улан-удэнском парке «Юбилейный» убрали. Активисты надеются, что это временно.

Этот контейнер был установлен благодаря блогеру Аюне Сагановой, ещё один стоит в Этнографическом музее.

- Убрали в связи с тем, что у парка нет возможности производить выгрузку пластика в мешки, всего два человека убираются во всем парке. С вывозом проблем нет, помогал Экотранс, но у водителя тоже нет возможности разгружать, занимает много времени, - сообщается в аккаунте ecology03.

Экоактивисты сообщили об этой проблеме руководству минприроды. Там им обещали помощь.

- Надеемся и верим. А, вообще, контейнер пользовался популярностью, быстро заполнялся, потребность в раздельном сборе есть, - добавляют активисты.

Ещё один контейнер за счёт экспертного центра «БурЭко» установлен около ФСК, два – на территории ТОСов города за счёт Ассоциации ТОСов. Недавно также установили контейнер около Музея природы за счёт средств гранта минспорта.



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