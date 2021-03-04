Его стоимость в разы дешевле, чем другие тесты на коронавирус
В Монголии учёные национального университета медицинских наук (НУМН) завершили разработку теста для выявления COVID-19 по слюне. Как пояснили разработчики, новый тест готов к запуску для серийного производства.
Согласно данным клинических испытаний, новый тест показал высокую чувствительность и даёт «надёжный результат на 100%» за короткий промежуток времени. По словам председателя учёного совета, директора НУМН Н. Хурэлбаатара, образцы мазков из зева человека могут храниться до 14 дней. При этом стоимость нового теста в 2-3 раза дешевле, чем другие тесты на коронавирус.
4 марта вице-премьер Монголии и глава государственной чрезвычайной комиссии С. Амарсайхан принял делегацию разработчика нового теста. По информации пресс-службы вице-премьера, министру здравоохранения было поручено предпринять меры по регистрации и внедрению разработки монгольских учёных во все исследовательские лаборатории, где проводится тестирование на коронавирус. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монгольские учёные разработали высоконадёжный тест на COVID-19
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