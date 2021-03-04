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В Бурятии трижды штрафовали нарушителя режима изоляции

В Бурятии трижды штрафовали нарушителя режима изоляции
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина участвовал в организации похорон и разбирал горелый дом

Нарушитель режима изоляции из Заиграевского района Бурятии трижды признан виновным в совершении административных правонарушений по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ему назначены штрафы.

Так, в сентябре 2020 года мужчину оштрафовали на 7 500 рублей. 17 августа он покинул место своего проживания, нарушив срок изоляции, установленный в отношении него постановлением главного государственного санитарного врача по Бурятии.

- При назначении наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, усмотрел наличие исключительных обстоятельств - смерть родного брата и необходимость его погребения. Суд назначил штраф в размере менее минимального размера, - сообщили в пресс-службе Заиграевского районного суда.

В ноябре мужчина вновь был признан виновным в аналогичном нарушении, его также оштрафовали на 7 500 рублей. 19 августа он покинул свой дом, вновь нарушив срок изоляции, предписанный ему главным санврачом. На этот раз мужчина ездил в бюро СМЭ для получения документов о смерти брата. Это обстоятельство суд счёл исключительным и вновь назначил штраф в размере менее минимального размера.

Мужчина пожал жалобы на эти постановления суда. Он указывал, что место жительства покидал по уважительным причинам, а его анализ на COVID-19 был отрицательным.

- Суд апелляционной инстанции доводы жалоб признал несостоятельными. Указано, что ссылка на вынужденный характер оставления места жительства в период изоляции не влияет на квалификацию правонарушения, - пояснили в суде.

Сам мужчина не отрицает то, что другие члены его семьи не находились на самоизоляции и могли заниматься организацией похорон брат.

В ноябре мужчина в третий раз был признан виновным по этой же статье Административного кодекса. На этот раз его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

8 октября мужчина нарушил изоляцию, отправившись на дачный участок для демонтажа старого горелого дома.

Смягчающим обстоятельством стало признание вины, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей. Отягчающим – повторное совершение однородного правонарушения.

Мужчина вновь пытался обжаловать постановление суда. Он ссылался на процессуальные нарушения и на отрицательный анализ на наличие коронавирусной инфекции у него. Однако суд вновь отказал в апелляции.


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