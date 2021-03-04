В Бурятии трижды штрафовали нарушителя режима изоляции

Смягчающим обстоятельством стало признание вины, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей. Отягчающим – повторное совершение однородного правонарушения.

Нарушитель режима изоляции из Заиграевского района Бурятии трижды признан виновным в совершении административных правонарушений по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ему назначены штрафы.Так, в сентябре 2020 года мужчину оштрафовали на 7 500 рублей. 17 августа он покинул место своего проживания, нарушив срок изоляции, установленный в отношении него постановлением главного государственного санитарного врача по Бурятии.- При назначении наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, усмотрел наличие исключительных обстоятельств - смерть родного брата и необходимость его погребения. Суд назначил штраф в размере менее минимального размера, - сообщили в пресс-службе Заиграевского районного суда.В ноябре мужчина вновь был признан виновным в аналогичном нарушении, его также оштрафовали на 7 500 рублей. 19 августа он покинул свой дом, вновь нарушив срок изоляции, предписанный ему главным санврачом. На этот раз мужчина ездил в бюро СМЭ для получения документов о смерти брата. Это обстоятельство суд счёл исключительным и вновь назначил штраф в размере менее минимального размера.Мужчина пожал жалобы на эти постановления суда. Он указывал, что место жительства покидал по уважительным причинам, а его анализ на COVID-19 был отрицательным.- Суд апелляционной инстанции доводы жалоб признал несостоятельными. Указано, что ссылка на вынужденный характер оставления места жительства в период изоляции не влияет на квалификацию правонарушения, - пояснили в суде.Сам мужчина не отрицает то, что другие члены его семьи не находились на самоизоляции и могли заниматься организацией похорон брат.В ноябре мужчина в третий раз был признан виновным по этой же статье Административного кодекса. На этот раз его оштрафовали на 15 тысяч рублей.8 октября мужчина нарушил изоляцию, отправившись на дачный участок для демонтажа старого горелого дома.Мужчина вновь пытался обжаловать постановление суда. Он ссылался на процессуальные нарушения и на отрицательный анализ на наличие коронавирусной инфекции у него. Однако суд вновь отказал в апелляции.